Форвард и центровой Кристиан Колоко были удалены с площадки после того, как устроили драку во время матча между своими командами, который состоялся в субботу во Флориде.

Мартин по итогам инцидента был признан зачинщиком и отстранен лигой на один матч, Колоко оштрафован на 15 тысяч долларов за то, что схватил оппонента.

По словам Мартина, он созвонился с Колоко, чтобы извиниться за свои действия. Форвард согласился с решением дисквалифицировать его, но расстроен, что его оппонент потеряет деньги.

Игрок «Хит» пообещал Колоко, что сводит его на ужин за свой счет.

«Мне кажется, Кристиана не надо было удалять. Он сделал в том эпизоде то, что должен был сделать», – заявил Мартин.

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