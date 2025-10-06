Кевон Луни: «Наша цель – попасть в плей-офф напрямую, а не через плей-ин»
Кевон Луни заявил о целях «Нового Орлеана» на сезон.
«Наша цель – попасть в плей-офф напрямую, а не через плей-ин. Мы хотим быть прямо там, в самой гуще событий.
У нас есть все для этого: талант, тренерский штаб. Нужно просто выйти на площадку и выполнить свою работу. Здоровье – важная часть для любой команды НБА, и, конечно, это тоже будет играть свою роль.
Но мы считаем, что у нас есть талант, баскетбольный интеллект и атлетизм, чтобы реально стать командой уровня плей-офф и заявить о себе на Западе.
Это будет непросто, но мы близки к этому и готовы сделать следующий шаг», – заявил 29-летний центровой «Пеликанс».
