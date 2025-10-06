  • Спортс
Тим Хардуэй-младший: «Как только узнал, что «Наггетс» нанимают Дадли и Бареа – они привлекли мое внимание»

Тим Хардуэй-младший рассказал, почему перешел в «Денвер».

«Со мной связались три-четыре команды, но как только я узнал, что «Наггетс» нанимают Джареда Дадли и Хосе Хуана Бареа в качестве ассистентов главного тренера, они привлекли мое внимание.

Я поздравил обоих и провел пятнадцать минут на телефоне с Дадли, обсуждая «Денвер». Когда по-настоящему заинтересовался, поговорил с главным тренером Дэвидом Адельманом, и все прояснилось.

Это придает уверенности. Они понимают мой стиль игры и смогут донести это до всего тренерского штаба. Джаред Дадли знает, что я могу делать на площадке и вне ее для команды», – сказал 33-летний баскетболист.

Дадли, который последние сезоны работал ассистентом в «Маверикс», тесно сотрудничал с Хардауэем во время его пятилетнего пребывания в «Далласе». Бареа, бывший разыгрывающий «Маверикс», некоторое был одноклубником Хардауэя.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Denver Post
