Зайон Уильямсон избежал серьезной травмы

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Форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон избежал серьезной травмы бедра и в ближайшее время должен вернуться в строй. 

Уильямсон может вернуться уже во вторник, когда «Новый Орлеан» сыграет с «Далласом». Участие звездного форварда пока оценивается как 50 на 50.

Уильямсон неудачно приземлился на паркет за 8 минут и 7 секунд до конца четвертой четверти воскресной встречи с «Джаз», когда его попытка забить сверху была заблокирована защитником Джорданом Кларксоном.

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