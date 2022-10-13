Зайон Уильямсон подвернул голеностоп, но не должен пропустить много времени

Форвард «Пеликанс» получил растяжение связок левого голеностопного сустава во время предсезонного матча с «Хит» (103:120).

Уильямсон повредил сустав в начале второй четверти во время прохода. Он отыграл еще несколько минут, но затем было принято решение убрать его с игры в качестве меры предосторожности. Форвард успел набрать 11 очков, 2 подбора и 4 передачи.

Ожидается, что Уильямсон не пропустит много времени. Его состояние будет оцениваться в ежедневном режиме.

Зайон полностью пропустил прошлый сезон НБА из-за перелома кости правой стопы и операции.

Контракты и платежные ведомости НБА

Дензел Вашингтон – любимый актер всех баскетболистов. Вплетаем его фильмографию в мифологию НБА