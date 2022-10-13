Зайон Уильямсон – о голеностопе: «В твиттере уже пишут о травме, там каждый – доктор. Но со мной все хорошо»

Форвард «Пеликанс» получил растяжение связок левого голеностопного сустава во время предсезонного матча с «Хит» (103:120).

По словам пропустившего минувший сезон из-за травмы Уильямсона, он обнаружил, что ситуация активно обсуждается в социальных сетях. Баскетболист заверил, что данное повреждение не стоит общего внимания.

«В твиттере уже пишут о травме, там каждый – доктор.

Подвернул голеностоп и не стал скрывать это, подбежал к скамейке, сказал. Продолжил игру, проведя на площадке еще пару мину, чувствовал себя нормально. Но меня вернули на скамейку, чтобы еще раз все проверить. Док сказал, что ничего серьезного, вопрос дней. Но, что также важно, сам я тоже чувствую, что все в порядке. В общем, хорошие новости», – заявил Уильямсон.

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