Де’Аарон Фокс: «Не хотел идти в «Санз», поэтому отказался тренироваться с ними перед драфтом»

Разыгрывающий Де’Аарон Фокс заявил, что мог попасть в «Санз» на драфте 2017 года.

«Я знал, что выберет , а потом шел . Они тогда выдали около 80 миллионов Брэндону Найту. У Эрика Бледсоу тоже был огромный контракт. Я не хотел идти туда, поэтому отказался тренироваться с ними. Мы с Девином Букером были бы хорошим дуэтом», – признался Фокс.

«Санз» выбрали под четвертым пиком форварда . Фокс ушел в «Кингз» под пятым номером.

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