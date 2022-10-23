Де’Аарон Фокс: «Не хотел идти в «Санз», поэтому отказался тренироваться с ними перед драфтом»

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Разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс заявил, что мог попасть в «Санз» на драфте 2017 года.

«Я знал, что «Бостон» выберет Джейсона Тейтума, а потом шел «Финикс». Они тогда выдали около 80 миллионов Брэндону Найту. У Эрика Бледсоу тоже был огромный контракт. Я не хотел идти туда, поэтому отказался тренироваться с ними. Мы с Девином Букером были бы хорошим дуэтом», – признался Фокс.

«Санз» выбрали под четвертым пиком форварда Джоша Джексона. Фокс ушел в «Кингз» под пятым номером.

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