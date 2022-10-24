«Минск» установил антирекорд Единой лиги ВТБ по набранным очкам в одном матче – 36

Белорусский «Минск» проиграл красноярскому «Енисею» на своей площадке со счетом 36:54 и установил новый антирекорд лиги ВТБ по очкам, набранным в одном матче.

Ранее худший результат в истории лиги принадлежал , набравшему 37 очков в матче против ЦСКА в 2012 году.

Кроме того, команды установили антирекорд лиги по сумме очков, набранных обеими командами в матче – 90.

начал сезон с пяти поражений подряд (0-5). сегодня одержал первую победу в сезоне – 1-4.

Бюджет ЦСКА в 15 раз больше, чем у самой бедной команды Лиги ВТБ. Представляем, как это бы выглядело в НБА

Лучшие игроки НБА прямо сейчас – составьте свой рейтинг!