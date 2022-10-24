«Минск» установил антирекорд Единой лиги ВТБ по набранным очкам в одном матче – 36
Белорусский «Минск» проиграл красноярскому «Енисею» на своей площадке со счетом 36:54 и установил новый антирекорд Единой лиги ВТБ по очкам, набранным в одном матче.
Ранее худший результат в истории лиги принадлежал «Азовмашу», набравшему 37 очков в матче против ЦСКА в 2012 году.
Кроме того, команды установили антирекорд лиги по сумме очков, набранных обеими командами в матче – 90.
«Минск» начал сезон с пяти поражений подряд (0-5). «Енисей» сегодня одержал первую победу в сезоне – 1-4.
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