«Минск» установил антирекорд Единой лиги ВТБ по набранным очкам в одном матче – 36

Теги Азовмаш Енисей Минск Единая лига ВТБ Баскетбол

Белорусский «Минск» проиграл красноярскому «Енисею» на своей площадке со счетом 36:54 и установил новый антирекорд Единой лиги ВТБ по очкам, набранным в одном матче.

Ранее худший результат в истории лиги принадлежал «Азовмашу», набравшему 37 очков в матче против ЦСКА в 2012 году.

Кроме того, команды установили антирекорд лиги по сумме очков, набранных обеими командами в матче – 90.

«Минск» начал сезон с пяти поражений подряд (0-5). «Енисей» сегодня одержал первую победу в сезоне – 1-4.

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