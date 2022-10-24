Дражен Анзулович: «В Минск едем только за победой»

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Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович поделился ожиданиями от выездного матча Лиги ВТБ с «Минском».

«Мы знаем, что от нас требуется для этой игры. Мы провели подготовку, проанализировали соперника.

Лично я хочу увидеть хорошую игру в исполнении своей команды, едем мы только за победой», – заявил Анзулович.

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