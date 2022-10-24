Ростислав Вергун: «Матч с «Енисеем» очень важен с турнирной и психологической точки зрения»

Главный тренер рассказал о важности предстоящего матча Лиги ВТБ с .

«Нам предстоит очень важный матч с турнирной и психологической точки зрения.

Мы провели плодотворную неделю, сделав анализ того, что у нас не получалось в предыдущих матчах.

Надеемся в этой игре порадовать своих болельщиков», – заявил Вергун.

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