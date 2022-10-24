Семен Антонов выбыл на длительный срок с травмой ахиллова сухожилия

Форвард ЦСКА Семен Антонов выбыл на длительный срок из-за травмы, полученной во время воскресного выездного матча Лиги ВТБ против «Автодора» (102:75), сообщает официальный сайт клуба.

Игрок прошел обследование в московской GMS Clinic, которое подтвердило первоначальный диагноз медицинского штаба о повреждении правого ахиллова сухожилия.

Сроки возвращения Антонова в строй будут корректироваться по результатам промежуточных обследований.

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