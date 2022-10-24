Сын Виктора Хряпы поступил в американскую школу Prolific Prep

Владимир Хряпа, сын легендарного российского баскетболиста , поступил в американскую школу Prolific Prep, сообщает Telegram-канал «Перехват».

Prolific Prep входит в десятку лучших баскетбольных программ в США. Среди ее выпускников: второй номер драфта-2021 Джейлен Грин («Хьюстон»), четвертый номер драфта-2017 Джош Джексон («Детройт») и Гэри Трент («Торонто»).

17-летний россиянин будет одним из самых молодых игроков в школе и выпустится в 2024 году.

Последний год Владимир провел в баскетбольной программе Lakeshow Hoops в Сан-Франциско. В России он выступал за спортшколы и «Динамо».

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