Сын Виктора Хряпы поступил в американскую школу Prolific Prep
Владимир Хряпа, сын легендарного российского баскетболиста Виктора Хряпы, поступил в американскую школу Prolific Prep, сообщает Telegram-канал «Перехват».
Prolific Prep входит в десятку лучших баскетбольных программ в США. Среди ее выпускников: второй номер драфта-2021 Джейлен Грин («Хьюстон»), четвертый номер драфта-2017 Джош Джексон («Детройт») и Гэри Трент («Торонто»).
17-летний россиянин будет одним из самых молодых игроков в школе и выпустится в 2024 году.
Последний год Владимир провел в баскетбольной программе Lakeshow Hoops в Сан-Франциско. В России он выступал за спортшколы ЦСКА и «Динамо».
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