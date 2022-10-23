Милош Павичевич: «ЦСКА не позволил «Автодору» показать свою лучшую игру»

Теги ЦСКА Автодор Единая лига ВТБ Милош Павичевич Андрей Печкин Баскетбол

Главный тренер «Автодора» Милош Павичевич отдал должное сопернику после матча Единой лиги ВТБ против ЦСКА (75:102).

«Поздравляю ЦСКА с победой. В первой половине более-менее справлялись с соперниками, но после большого перерыва нам не удалось выдержать их ритм. Гости не позволили нам показать свою лучшую игру.

С чем связано то, что команда проседает в третьей четверти проигранных матчей? Так бывает. Как оцениваю игру Андрея Печкина? Он молодец! Вышел, боролся, действовал храбро и уверенно. Доволен игрой Андрея сегодня», – сказал Павичевич.

20-летний Печкин набрал 7 очков, 1 подбор и 1 перезват за 9:48 на площадке. Он реализовал 3 из 3 бросков с игры, включая один трехочковый.

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