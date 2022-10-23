Милош Павичевич: «ЦСКА не позволил «Автодору» показать свою лучшую игру»

Главный тренер Милош Павичевич отдал должное сопернику после матча лиги ВТБ против ЦСКА (75:102).

«Поздравляю ЦСКА с победой. В первой половине более-менее справлялись с соперниками, но после большого перерыва нам не удалось выдержать их ритм. Гости не позволили нам показать свою лучшую игру.

С чем связано то, что команда проседает в третьей четверти проигранных матчей? Так бывает. Как оцениваю игру Андрея Печкина? Он молодец! Вышел, боролся, действовал храбро и уверенно. Доволен игрой Андрея сегодня», – сказал Павичевич.

20-летний Печкин набрал 7 очков, 1 подбор и 1 перезват за 9:48 на площадке. Он реализовал 3 из 3 бросков с игры, включая один трехочковый.

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