Звездный разыгрывающий «Мэверикс» отдал должное лидеру «Гризлис» .

В субботу Дончич в седьмой раз за карьеру сыграет против Морэнта. Пока что счет в личном противостоянии 5-1 в пользу словенца.

«Черт, я даже не знаю. Я хочу сказать, что Джа умеет все, понимаете? Он один из самых быстрых игроков лиги. Он добился огромного прогресса с первого сезона. Как он бросает, как разыгрывает. У него нет слабых мест. Это парня будет очень сложно останавливать», – заявил Дончич.

Морэнт в пятницу во встрече с «Рокетс» (129:122) набрал 49 очков, реализовав 5 дальних бросков.

В первых двух матчах нового сезона Джа забросил 8 3-очковых. В минувшем розыгрыше на его счету было в среднем по 1,5 дальних попадания за игру.

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