Лука Дончич – о Морэнте: «Джа умеет все. У него нет слабых мест»
Звездный разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич отдал должное лидеру «Гризлис» Джа Морэнту.
В субботу Дончич в седьмой раз за карьеру сыграет против Морэнта. Пока что счет в личном противостоянии 5-1 в пользу словенца.
«Черт, я даже не знаю. Я хочу сказать, что Джа умеет все, понимаете? Он один из самых быстрых игроков лиги. Он добился огромного прогресса с первого сезона. Как он бросает, как разыгрывает. У него нет слабых мест. Это парня будет очень сложно останавливать», – заявил Дончич.
Морэнт в пятницу во встрече с «Рокетс» (129:122) набрал 49 очков, реализовав 5 дальних бросков.
В первых двух матчах нового сезона Джа забросил 8 3-очковых. В минувшем розыгрыше на его счету было в среднем по 1,5 дальних попадания за игру.
Никто не выпускал больше кроссовок, чем Леброн Джеймс. Изучаем, как он 20 лет переосмысляет свою игру через обувь
Перстни чемпионов НБА – произведение искусства. У кого эффектнее – Джордана, Леброна или Карри?
Безумный рекорд в НБА: игрок сменил 13 команд за 12 лет. Да-да, все именно так!
Комментарии