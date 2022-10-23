Джейлен Грин: «Когда Джа Морэнт попадает с дистанции, ему невозможно противостоять»

Теги Хьюстон Мемфис НБА Джа Морэнт Джейлен Грин Баскетбол

Атакующий защитник «Хьюстона» Джейлен Браун отдал должное разыгрывающему «Мемфиса» Джа Морэнту.

В матче против «Рокетс» (129:122) Морэнт набрал 49 очков. Он реализовал 17 из 26 с игры, включая 5 из 6 из-за дуги.

«Ему невозможно противостоять. Джа сам по себе является проблемой. Когда он еще и попадает с дистанции, все, что вы можете сделать, это молиться, чтобы он начал мазать.

Именно это вывело игру «Мемфиса» на совершенно другой уровень. Он начал попадать эти трехочковые, и мы провалились. Его броски обемпечили итоговый результат», – заявил Грин.

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