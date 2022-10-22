Джейсон Кидд: «Джа Морэнт – претендент на звание MVP»
Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд отдал должное разыгрывающему «Мемфиса» Джа Морэнту перед сегодняшним матчем между командами.
«Он особенный. Все внимание будет приковано к нему. О нем будут говорить как о претенденте на звание MVP. Джа отлично выступает и приносит победы. Против таких баскетболистов интересно играть. Думаю, болельщикам понравится этот матч», – сказал Кидд.
23-летний лидер «Гризлис» набрал 49 очков в матче с «Хьюстоном» в пятницу.
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