Джейсон Кидд: «Джа Морэнт – претендент на звание MVP»

Главный тренер отдал должное разыгрывающему перед сегодняшним матчем между командами.

«Он особенный. Все внимание будет приковано к нему. О нем будут говорить как о претенденте на звание MVP. Джа отлично выступает и приносит победы. Против таких баскетболистов интересно играть. Думаю, болельщикам понравится этот матч», – сказал Кидд.

23-летний лидер «Гризлис» набрал 49 очков в матче с в пятницу.

Битва за MVP – самое напряженное зрелище регулярки НБА. Кто станет главным героем сезона?

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