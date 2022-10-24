Игорь Вольхин – о матче с «Самарой»: «Надо сделать акцент на защиту и попадать свои броски»

Форвард рассказал, как должна сыграть команда в матче Лиги ВТБ с «Самарой».

«Будем рассчитывать только на победу, сделаем все для этого.

У «Самары» хороший подбор игроков, отличный тренерский состав. Я думаю, что для победы нам надо сделать акцент на защиту и попадать свои броски в нападении», – заявил Вольхин.

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