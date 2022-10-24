Сергей Базаревич – о матче с «Зенитом»: «Самаре» будет сложно, но мы постараемся»
Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с «Зенитом».
«Зенит» – победитель Единой лиги прошлого сезона. Понятно, что они фавориты и в этом сезоне.
Они выиграли свой турнир, Кубок В. Кондрашина и А. Белова, потом они выиграли Суперкубок Единой лиги ВТБ... Да, в команде поменялись иностранцы, но весь российский костяк остался, играет с Хавьером Паскуалем уже третий сезон. Поэтому нам будет сложно – но мы постараемся», – заявил Базаревич.
«Я не был неуправляемым. Я был диким – итальянским Айверсоном». Безумная жизнь главного шоумена европейского баскетбола
«Телеэксперты – просто балаболы». Дрэймонд Грин – уникальное явление в спорте: выигрывает титулы с «Голден Стэйт» и делает карьеру в медиа
Комментарии