Сергей Базаревич – о матче с «Зенитом»: «Самаре» будет сложно, но мы постараемся»

Теги Зенит Сергей Базаревич Единая лига ВТБ Самара Баскетбол

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с «Зенитом».

«Зенит» – победитель Единой лиги прошлого сезона. Понятно, что они фавориты и в этом сезоне.

Они выиграли свой турнир, Кубок В. Кондрашина и А. Белова, потом они выиграли Суперкубок Единой лиги ВТБ... Да, в команде поменялись иностранцы, но весь российский костяк остался, играет с Хавьером Паскуалем уже третий сезон. Поэтому нам будет сложно – но мы постараемся», – заявил Базаревич.

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