Евгений Пашутин: «Парма» сделала шаг вперед»

Главный тренер «Пармы» остался доволен прогрессом своей команды, которая она продемонстрировала в победном матче против (78:70).

«Поздравляю всех с победой! Хочу поблагодарить всех за поддержку, мы чувствуем ответственность и хотим радовать своих болельщиков.

Сегодня сделали работу над ошибками, контролировали подбор. Была энергия, взаимопомощь, коммуникация, хорошо защищались. Сегодня в целом выглядели как команда.

Сделали шаг вперед, сейчас проанализируем ошибки и будем готовиться к матчу с «Автодором», – сказал Пашутин.

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