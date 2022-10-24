Евгений Пашутин: «Парма» сделала шаг вперед»
Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин остался доволен прогрессом своей команды, которая она продемонстрировала в победном матче против МБА (78:70).
«Поздравляю всех с победой! Хочу поблагодарить всех за поддержку, мы чувствуем ответственность и хотим радовать своих болельщиков.
Сегодня сделали работу над ошибками, контролировали подбор. Была энергия, взаимопомощь, коммуникация, хорошо защищались. Сегодня в целом выглядели как команда.
Сделали шаг вперед, сейчас проанализируем ошибки и будем готовиться к матчу с «Автодором», – сказал Пашутин.
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