Роман Загретдинов может перейти из «Енисея» в МБА
Центровой «Енисея» Роман Загретдинов (26 лет, 210 см) может покинуть красноярскую команду и продолжить карьеру в МБА, сообщает Telegram-канал «Свободный агент».
Воспитанник УНИКСа стал игроком «Енисея» этим летом, но до сих пор не дебютировал в сезоне Лиги ВТБ-2022/23. Согласно источнику, главный тренер Дражен Анзулович считает, центровой пока ментально не готов к новому уровню.
У МБА – лучший старт в истории Единой лиги. А ведь в команде даже нет легионеров!
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