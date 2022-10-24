Роман Загретдинов может перейти из «Енисея» в МБА

Центровой Роман Загретдинов (26 лет, 210 см) может покинуть красноярскую команду и продолжить карьеру в МБА, сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

Воспитанник УНИКСа стал игроком «Енисея» этим летом, но до сих пор не дебютировал в сезоне Лиги ВТБ-2022/23. Согласно источнику, главный тренер Дражен Анзулович считает, центровой пока ментально не готов к новому уровню.

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