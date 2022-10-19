Андрей Мартюк совершил 14 подборов в матче с «Пармой» – рекорд сезона Лиги ВТБ

Форвард «Локомотива-Кубань» отметился результативной игрой в матче лиги ВТБ против «Пармы» (92:85, ОТ).

22-летний баскетболист набрал 17 очков (6-13 с игры, 1-4 из-за дуги), а также совершил 14 подборов (6 – в нападении), 1 передачу и 2 блок-шота за 34 минуты на площадке.

14 подборов – лучший результат для всех игроков в нынешнем сезоне Лиги ВТБ. Также это рекордный показатель в карьере Мартюка.

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