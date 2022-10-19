3-очковый Захара Ведищева перевел матч «Локо» с «Пармой» в овертайм
Атакующий защитник «Локомотива-Кубань» Захар Ведищев отметился несколькими важными попаданиями в матче Единой лиги ВТБ против «Пармы» (92:85, ОТ).
Два точных броска в исполнении баскетболиста в конце четвертой четверти помогли «Локо» перевести игру в овертайм. Попадание с фолом на последней минуте дополнительного времени принесли краснодарцам победу.
Ведищев завершил встречу с показателями 14 очков (4-10 с игры, 3-5 из-за дуги), 2 подбора, 1 передача и 1 перехват за 24 минуты на площадке.
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