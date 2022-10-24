Деррик Уильямс набрал 24 очка подряд. Это рекорд Евролиги

Форвард в матче против (80:83) в рамках 4-го тура принес своей команде 24 очка подряд. Это самая продолжительная серия с 2007 года, когда в лиге начали записывать хронологию событий в матче.

Американец набрал последние 8 очков «Пао» в первой половине матча и 16 первых очков во второй. Уильямс был единственным игроком «Пао», набиравшим очки, в течение 8 минут и 22 секунд.

Уильямс побил рекорды Маркуса Ховарда и Девина Смита, которые набрали 19 очков подряд за «Басконию» (2022/23) и «Маккаби Тель-Авив» (2014/15) соответственно.

Уильямс завершил матч с рекордной для себя результативностью – 28 очков.

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