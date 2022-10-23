Чемпионат Греции. «Перистери» принимает АЕК, «Панатинаикос» в гостях сразится с «Ионикосом»

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В воскресенье, 23 октября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся два матча.

«Перистери» принимает АЕК, «Панатинаикос» в гостях сразится с «Ионикосом».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Перистери – АЕК 22:24 (2 четверть)
Дата проведения
23 октября, 15.45, «Kleisto Andreas Papandreou»
Онлайн матча

Ионикос – Панатинаикос
Дата проведения
23 октября, 19.15, «Kleisto Gymnastirio DAK Nikaias Platonas»
Онлайн матча

Положение команд: АЕК – 2-0, Арис – 2-0, Олимпиакос – 2-0, Промитеас – 2-1, Перистери – 1-1, Ионикос – 1-1, Панатинаикос – 1-1, Кардицас – 1-2, Колоссос – 1-2, Аполлон – 1-2, ПАОК – 1-2, Лаврион – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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