Чемпионат Греции. «Перистери» принимает АЕК, «Панатинаикос» в гостях сразится с «Ионикосом»
В воскресенье, 23 октября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся два матча.
«Перистери» принимает АЕК, «Панатинаикос» в гостях сразится с «Ионикосом».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 23 октября, 15.45, «Kleisto Andreas Papandreou»
- Дата проведения
- 23 октября, 19.15, «Kleisto Gymnastirio DAK Nikaias Platonas»
Положение команд: АЕК – 2-0, Арис – 2-0, Олимпиакос – 2-0, Промитеас – 2-1, Перистери – 1-1, Ионикос – 1-1, Панатинаикос – 1-1, Кардицас – 1-2, Колоссос – 1-2, Аполлон – 1-2, ПАОК – 1-2, Лаврион – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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