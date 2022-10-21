Евролига. «Анадолу Эфес» – «Альба», «Баскония» сыграет с «Олимпиакосом» и другие матчи

Сегодня прошли четыре матча 4-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Действующий чемпион «Анадолу Эфес» в Стамбуле примет стартовавшую с трех побед берлинскую «Альбу».

Идущая без поражений «Баскония» в Испании сыграет с греческим «Олимпиакосом», который также имеет результат 3-0 на старте сезона.

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче Турция – 4-0, Олимпиакос Греция – 3-0, Альба Германия – 3-0, Баскония Испания – 3-0, Маккаби Израиль – 3-1, Милан Италия – 3-1, Монако Франция – 2-1, Барселона Испания – 2-2, Жальгирис – 2-2, Реал Испания – 1-2, Панатинаикос Греция – 1-2, Анадолу Эфес Турция – 1-2, Виртус Италия – 1-3, Партизан Сербия – 1-3, Виллербан Франция – 1-3, Валенсия – 1-3, Црвена Звезда Сербия – 0-3, Бавария Германия – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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