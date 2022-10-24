Анатолий Зурпенко умер в возрасте 46 лет

Чемпион Евролиги 1997 года Анатолий Зурпенко скончался в понедельник в возрасте 46 лет.

Зурпенко родился в Волгограде в 1975 году, но вырос в Греции, куда переехал в детстве. С 1995 по 1998 год 212-сантиметровый центровой выступал за греческий , в составе которого выиграл Евролигу (1997) и стал двукратным чемпионом Греции (1996, 1997).

Под конец карьеры Зурпенко выступал за «Волжанин-ГЭС» (2007–2009).

«Я не был неуправляемым. Я был диким – итальянским Айверсоном». Безумная жизнь главного шоумена европейского баскетбола

Лучшие игроки НБА прямо сейчас – составьте свой рейтинг!