Анатолий Зурпенко умер в возрасте 46 лет
Чемпион Евролиги 1997 года Анатолий Зурпенко скончался в понедельник в возрасте 46 лет.
Зурпенко родился в Волгограде в 1975 году, но вырос в Греции, куда переехал в детстве. С 1995 по 1998 год 212-сантиметровый центровой выступал за греческий «Олимпиакос», в составе которого выиграл Евролигу (1997) и стал двукратным чемпионом Греции (1996, 1997).
Под конец карьеры Зурпенко выступал за «Волжанин-ГЭС» (2007–2009).
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