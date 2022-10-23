«За мешочек травки?» Клэй Томпсон рассказал, как в 2011 году его арестовали за хранение марихуаны

Четырехкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» в подкасте Стивена Джексона и Мэтта Барнса «All The Smoke» рассказал, как в 2011 году, когда он был игроком Университета Вашингтон Стэйт, его арестовала полиция за хранение марихуаны.

«Они остановили мой внедорожник возле кампуса из-за неисправной фары. У меня с собой был маленький мешочек марихуаны, я собирался отлично провести вечер: поиграть в Rock Band, расслабиться. Вдруг вижу эти мигающие огни, и такой: «Не может быть, что происходит?»

Это произошло буквально, когда я въезжал на подъездную дорожку. Они говорят: «Сэр, у вас не работает задний фонарь, и мы чувствуем запах марихуаны. Вы можете выйти из машины?» Я такой: «Разве вам не нужен ордер?» Они отвечают: «Мы можем его получить». И я такой: «Да какая разница, обыскивайте».

Они надели на меня наручники. Я такой: «За мешочек травки?» Они посадили меня на заднее сиденье машины, но не повезли в центр. Я подумал: «Боже, мои родители очень расстроятся», – рассказал Томпсон.

В итоге Томпсону не было предъявлено обвинение в совершении преступления, а позже в том же году «Голден Стэйт» выбрал его на драфте.

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