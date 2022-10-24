Между болельщиками тель-авивского «Хапоэля» и полицией произошла потасовка

В большом перерыве финального матча Кубка израильской лиги «Маккаби Тель-Авив» – «Хапоэль Тель-Авив» (88:84 ОТ) между болельщиками «Хапоэля» и сотрудниками полиции произошла потасовка.

По данным полиции, некоторые болельщики клуба попытались попасть на арену без билетов и перепрыгнули через ограждения. Охранники, пытаясь остановить фанатов, столкнулись с сопротивлением, после чего им на помощь пришли полицейские. В знак протеста болельщики заблокировали выход, отказались вернуться на трибуну и устроили беспорядки. Полиция применила силу для наведения порядка.

Болельщики «Хапоэля» обвиняют полицейских в применении чрезмерного насилия. По их словам, из-за нескольких нарушителей пострадало много невиновных болельщиков, которые курили поблизости.

Во время третьей четверти матча несколько сотен оставшихся болельщиков «Хапеля» покинули арену в знак протеста против того, что произошло в перерыве.

Также было слышно, как болельщики «Хапоэля» скандировали фразы о Холокосте в адрес игрока «Маккаби» Гая Пнини и желали смерти владельцу «Маккаби» Шимону Мизрахи.