Евгений Пашутин: «Локо» собрал 50 подборов, 23 из которых – на нашем щите. Это моя отвественность»

Теги Локомотив-Кубань Евгений Пашутин Единая лига ВТБ Парма-Пари МБА Баскетбол

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин считает неудачные действия команды на подборе главной причиной поражения в матче Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань» (85:92, ОТ).

«План был остановить их защитников, играющих на периметре. Практически весь матч нам это удавалось, мы играли много смен, останавливали игроков, контролировали бросок, но, к сожалению, сегодня мы не контролировали подбор.

Соперник собрал 50 подборов, 23 из которых – на нашем щите. Это моя отвественность. Также решающие трехочковые соперника в концовке матча повлияли на исход встречи. Будем работать над ошибками и готовиться к МБА», – сказал Пашутин.

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