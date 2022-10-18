Евгений Пашутин: «Локо» собрал 50 подборов, 23 из которых – на нашем щите. Это моя отвественность»
Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин считает неудачные действия команды на подборе главной причиной поражения в матче Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань» (85:92, ОТ).
«План был остановить их защитников, играющих на периметре. Практически весь матч нам это удавалось, мы играли много смен, останавливали игроков, контролировали бросок, но, к сожалению, сегодня мы не контролировали подбор.
Соперник собрал 50 подборов, 23 из которых – на нашем щите. Это моя отвественность. Также решающие трехочковые соперника в концовке матча повлияли на исход встречи. Будем работать над ошибками и готовиться к МБА», – сказал Пашутин.
ЦСКА поставил в Лигу ВТБ больше всего воспитанников: цифры
Комментарии