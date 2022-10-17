Василий Карасев: «Пока не стоит ждать каких-то невероятных результатов»

Главный тренер МБА Василий Карасев после разгромного поражений от ЦСКА (78:110) в матче Единой лиги ВТБ заявил, что пока не стоит ждать от дебютанта лиги невероятных результатов.

«Всегда хочется большего, но пока не стоит ждать каких-то невероятных результатов.

Игра показала многое. В те моменты, когда выполняли то, о чем договаривались, нам удавалось идти вровень с ЦСКА. Такие команды наказывают за любую ошибку, мы говорили об этом игрокам. Смазали много бросков, а у армейцев феноменальным образом летели трехочковые.

Поздравляю ЦСКА с заслуженной победой. Отдельно хочу сказать слова благодарности нашим болельщикам. Мы видим и слышим их поддержку, их вклад в наши победы невозможно исключать. Они заставляют нас выкладываться еще больше», – сказал Карасев.

У МБА – лучший старт в истории Единой лиги. А ведь в команде даже нет легионеров!

Контракты и платежные ведомости НБА