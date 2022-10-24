Стив Керр раскритиковал запасных: «Парни со скамейки должны умирать на площадке в те минуты, которые им дают»

Главный тренер «Уорриорз» раскритиковал запасных команды после матча с «Кингз» (130:125).

«Голден Стэйт» в третьей четверти вел 26 очков, ведущие игроки отправились на скамейку. в итоге едва не сравнял счет в концовке.

«Самое важное в этой истории – отсутствие энергии. Парни со скамейки должны умирать на площадке в те минуты, которые им дают. Они должны летать по площадке, выдавать максимум. Но наши резервисты не проявляли признаков жизни, у них не было желания, огонька. Более всего меня разочаровало именно это», – заявил Керр.

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