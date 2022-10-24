Маркканен спас улетающий в аут мяч, Кларксон перевел матч с «Пеликанс» в овертайм
Обменявшая в межсезонье главных звезд Донована Митчелла и Руди Гобера «Юта» стартовала с результатом 3-0, в воскресенье команда тренера-дебютанта Уилла Харди обыграла на выезде «Новый Орлеан» (122:121 ОТ).
«Пеликанс» были близки к победе в основное время, но Джордан Кларксон дальним попаданием перевел встречу в овертайм. Перед этим Лаури Маркканен в последний момент спас улетающий за пределы площадки мяч и сделал результативную передачу.
В дополнительной 5-минутке решающим стало попадание Келли Олиника.
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