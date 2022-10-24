«Кавальерс» в воскресенье одержали победу над «Уизардс» со счетом 117:107, защитник набрал 37 очков.

Митчелл стал первым в истории , кто набирает 30 и более очков в первых трех встречах сезона.

В первой игре с «Торонто» Митчелл набрал 31 очко, во второй против «Чикаго» – 32.

В воскресном матче экс-игрок «Джаз» также имеет на своем счету 5 подборов, 4 передачи, 3 перехвата и 1 блок-шот при 6 потерях.

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