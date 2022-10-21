Донован Митчелл: «Наши отношения с Гобером стали лучше после ковида»
Атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл в подкасте Джей Джей Редика рассказал о своих отношениях с бывшим партнером по команде в «Юте» Руди Гобером («Миннесота»).
«Честно говоря, наши отношения стали лучше после ковида. Потому что я понимал, что, черт возьми, он нес.
Наши отношения начали развиваться после ситуации с ковидом. Мы стали лучше на площадке, мы стали лучше как команда.
Я думаю, что история о наших напряженных отношениях была сильно раздута», – сказал Митчелл.
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