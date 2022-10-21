Донован Митчелл: «Наши отношения с Гобером стали лучше после ковида»

Атакующий защитник Донован Митчелл в подкасте Джей Джей Редика рассказал о своих отношениях с бывшим партнером по команде в «Юте» («Миннесота»).

«Честно говоря, наши отношения стали лучше после ковида. Потому что я понимал, что, черт возьми, он нес.

Наши отношения начали развиваться после ситуации с ковидом. Мы стали лучше на площадке, мы стали лучше как команда.

Я думаю, что история о наших напряженных отношениях была сильно раздута», – сказал Митчелл.

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