Робин Лопес забросил в падении спиной к кольцу
Центровой «Кливленда» Робин Лопес стал автором невероятного попадания во время матча с «Вашингтоном» (117:107).
В середине второй четверти Лопес забросил в падении спиной к кольцу.
На счету Лопеса 6 очков (3 из 4 с игры) и 6 подборов.
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