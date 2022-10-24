Робин Лопес забросил в падении спиной к кольцу

Центровой стал автором невероятного попадания во время матча с (117:107).

В середине второй четверти Лопес забросил в падении спиной к кольцу.

На счету Лопеса 6 очков (3 из 4 с игры) и 6 подборов.

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