У «Лейкерс» один из самых низких в истории НБА процентов реализации 3-очковых в трех матчах

в концовке матча с «Портлендом» (104:106) выдали 3 из 9 с игры, включая 0 из 4 из-за дуги (6 из 33 3-очковые за весь матч).

В трех встречах на старте сезона у «озерников» лишь 25 из 118 с дальней дистанции.

В истории было 6 100 случаев, когда команда совершает как минимум 100 дальних бросков на отрезке из трех матчей. «Лейкерс» выдали один из худших процентов реализации – 21,2%.

Хуже было только у «Атланты» в 2018 году (21,0%).

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