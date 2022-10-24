Разыгрывающий не лучшим образом провел матч против «Блэйзерс» (104:106).

Уэстбрук набрал 10 очков (4 из 15 с игры), 6 подборов и 6 передач при отсутствии потерь.

Расселл вернулся в игру за 4 минуты и 42 секунды до завершения четвертой четверти, когда «Лейкерс» вели 8 очков. В последовавшие 4 с половиной минуты переиграл калифорнийцев с разницей «+10».

Главный тренер не использовал плеймейкера в трех последних владениях, посадив его на скамейку за 12,4 секунды до сирены.

В концовке «Лейкерс» выдали 3 из 9 с игры, включая 0 из 4 из-за дуги (6 из 33 3-очковые за весь матч). В трех встречах на старте сезона у «озерников» 25 из 118 с дальней дистанции.

Один из ключевых промахов в концовке на совести Уэстбрука. За 27 секунд до сирены он промахнулся со средней, когда у «Лейкерс» оставалось 18 секунд до завершения владения при «+1».

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