Леброн Джеймс: «Не собираюсь обсуждать Расселла Уэстбрука»
Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс, комментируя спорный бросок разыгрывающего Расселла Уэстбрука в концовке игры с «Блэйзерс» (104:106) при «+1», заявил, что не собирается критиковать одноклубника.
«Мне кажется, вы спрашиваете меня об этом в надежде, что я скажу что-то такое. Вас интересует только Расселл Уэстбрук. Я не люблю проигрывать. Ненавижу проигрывать во всем. Мне все равно, что происходит по ходу сезона или карьеры, я ненавижу проигрывать. Особенно так, как сегодня. Но мы должны отдать «Блэйзерс» должное тоже.
Вы можете сочинять и говорить о Рассе все, что хотите. Я же здесь не для этого. Я этого делать не буду. Уже много раз говорил об этом. Я не такой, это не про меня», – заявил Джеймс.
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