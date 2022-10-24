Лидер , комментируя спорный бросок разыгрывающего в концовке игры с «Блэйзерс» (104:106) при «+1», заявил, что не собирается критиковать одноклубника.

«Мне кажется, вы спрашиваете меня об этом в надежде, что я скажу что-то такое. Вас интересует только Расселл Уэстбрук. Я не люблю проигрывать. Ненавижу проигрывать во всем. Мне все равно, что происходит по ходу сезона или карьеры, я ненавижу проигрывать. Особенно так, как сегодня. Но мы должны отдать «Блэйзерс» должное тоже.

Вы можете сочинять и говорить о Рассе все, что хотите. Я же здесь не для этого. Я этого делать не буду. Уже много раз говорил об этом. Я не такой, это не про меня», – заявил Джеймс.

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