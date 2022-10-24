Дарвин Хэм – о Уэстбруке на скамейке: «У меня нет времени на чувства одного человека, нам надо исправлять ситуацию»

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Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм держал разыгрывающего Расселла Уэстбрука на скамейке запасных в трех последних владениях матча с «Портлендом» (104:106) в воскресенье.

Тренер-дебютант заявил, что не беспокоится по поводу возможного недовольства со стороны Уэстбрука.

«У нас нет времени на чувства и не переживания людей. Наша задача сейчас – исправить ситуацию. У меня нет времени не переживания одного человека по поводу того, где, когда и как он используется в отдельные момент игры», – заявил Хэм.

Один из ключевых промахов «Лейкерс» в концовке на совести Уэстбрука. За 27 секунд до сирены он промахнулся со средней, когда у «озерников» оставалось 18 секунд до завершения владения при «+1».

По словам Уэстбрука, он совершил бросок в самом начале владения с целью оставить команде время на еще одну атаку на последних секундах.

Хэм заявил, что вопросы у него вызвал не план Уэстбрука, а тип броска.

«Я хочу, чтобы мы атаковали кольцо напрямую, в проходе. Уэстбрук совершил такой бросок, какой соперник и хочет видеть от вас – дальний 2-очковый, 2-очковый с сопротивлением. А ведь он по-прежнему способен на взрывные проходы под кольцо, способен делать это на высоком уровне, этого мне и хотелось. Особенно когда Нуркич стоит в трехсекундной со своими пятью фолами», – сказал Хэм.

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