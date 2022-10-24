Леброн Джеймс – о 3-м поражении подряд: «Не попали свои броски в концовке. Ну а Лиллард показал класс»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Портленд НБА Расселл Уэстбрук Дэмиан Лиллард Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс назвал причины домашнего поражения от «Блэйзерс» (104:106), которое стало для калифорнийцев третьим подряд (0-3).

«В концовке мы совершали те же самые броски, что были у нас по ходу матча. Просто не попали. У Расса было несколько хороших возможностей, ему не удалось использовать их.

В защите у нас не получалось останавливать «Портленд» в нескольких владениях подряд. Ну а Дэйм есть Дэйм, он показал класс под занавес игры», – заявил Джеймс.

Уэстбрук смазал оба своих броска в четвертой четверти.

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