Леброн Джеймс – о 3-м поражении подряд: «Не попали свои броски в концовке. Ну а Лиллард показал класс»
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс назвал причины домашнего поражения от «Блэйзерс» (104:106), которое стало для калифорнийцев третьим подряд (0-3).
«В концовке мы совершали те же самые броски, что были у нас по ходу матча. Просто не попали. У Расса было несколько хороших возможностей, ему не удалось использовать их.
В защите у нас не получалось останавливать «Портленд» в нескольких владениях подряд. Ну а Дэйм есть Дэйм, он показал класс под занавес игры», – заявил Джеймс.
Уэстбрук смазал оба своих броска в четвертой четверти.
Лучшие игроки НБА прямо сейчас – составьте свой рейтинг!
Бюджет ЦСКА в 15 раз больше, чем у самой бедной команды Лиги ВТБ. Представляем, как это бы выглядело в НБА
«Я не был неуправляемым. Я был диким – итальянским Айверсоном». Безумная жизнь главного шоумена европейского баскетбола
Комментарии