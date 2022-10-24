Джереми Грант забросил гейм-виннер через Леброна и Дэвиса
Новобранец «Портленда» Джерами Грант набрал решающие очки в концовке матча против «Лейкерс» (106:104).
За несколько секунд до конца встречи форвард обыграл на первом шаге Леброна Джеймса и завершил проход с сопротивлением Энтони Дэвиса.
Грант завершил матч с показателями 16 очков (5-11 с игры, 2-3 из-за дуги), 2 подбора и 1 передача за 34:42 на площадке.
Никто не выпускал больше кроссовок, чем Леброн Джеймс. Изучаем, как он 20 лет переосмысляет свою игру через обувь
Комментарии