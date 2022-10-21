«Ты отстой!». Болельщик сказал Расселлу Уэстбруку в лицо, что он о нем думает

Звездный разыгрывающий после вчерашнего поражения от (97:103) вступил в перепалку с одним из зрителей.

Направляясь в раздевалку, Уэстбрук услышал выкрик с трибуны «Ты отстой!». Игрок вернулся и попросил болельщика повторить то же самое ему в лицо. Болельщик открыто высказал баскетболисту, что он о нем думает.

В матче против «Клипперс» Уэстбрук смазал все 11 бросков с игры, набрав всего 2 очка, но сделал 5 перехватов, 4 передачи и 3 подбора.

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