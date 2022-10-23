Кевин Гарнетт: «Мы наблюдаем эру Стефа Карри, он изменил игру»

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Кевин Гарнетт НБА Стефен Карри Зал славы Баскетбол

Член Зала славы Кевин Гарнетт отдал должное разыгрывающему «Голден Стэйт» Стефену Карри.

«Эра Леброна Джеймса закончилась, верно? Думаю, мы наблюдаем эру Стефа и эру «Голден Стэйт». Мы должны относиться к его имени с большим уважением, потому что он еще не закончил, они не закончили.

Однако, учитывая наследие Стефа и то, что он сделал, я действительно думаю, что он изменил игру. Он не только ввел моду на дальние броски, но и поднял всю игру на другой уровень. Он показал, с какой дистанции следует бросать, создал прецедент.

Это повлияло на принципы игры. Он пришел и начал целую эпоху, в которой защитники умеют атаковать издалека. И да, в какой-то момент лиге придется что-то придумать четырехочковый бросок», – заявил Гарнетт.

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