Кевин Гарнетт: «Мы наблюдаем эру Стефа Карри, он изменил игру»

Член Зала славы отдал должное разыгрывающему .

«Эра Леброна Джеймса закончилась, верно? Думаю, мы наблюдаем эру Стефа и эру «Голден Стэйт». Мы должны относиться к его имени с большим уважением, потому что он еще не закончил, они не закончили.

Однако, учитывая наследие Стефа и то, что он сделал, я действительно думаю, что он изменил игру. Он не только ввел моду на дальние броски, но и поднял всю игру на другой уровень. Он показал, с какой дистанции следует бросать, создал прецедент.

Это повлияло на принципы игры. Он пришел и начал целую эпоху, в которой защитники умеют атаковать издалека. И да, в какой-то момент лиге придется что-то придумать четырехочковый бросок», – заявил Гарнетт.

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