Кевин Гарнетт и Пол Пирс поспорили по поводу места Стефа Карри в рейтинге лучших игроков в истории

Прославленные игроки НБА Кевин Гарнетт и Пол Пирс в подкасте и поспорили о месте разыгрывающего «Уорриорз» в иерархии лучших игроков в истории лиги.

: Если Карри выиграет еще один титул...

Мэтт Барнс: Куда ты поместишь его? Сейчас он уже в Топ-10?

Кевин Гарнетт: Черт возьми, да!

Пол Пирс: Нет, сейчас он не входит в десятку лучших.

Кевин Гарнетт: Ты ошибаешься. Человек изменил игру и установил новый стандарт относительно того, откуда надо бросать мяч. Это первое. Во-вторых, он делает это на постоянной основе, он очень стабилен... Сейчас каждый защитник ростом 180 сантиметров думает, что он Стефен Карри.

Пол Пирс: Я по-прежнему уважаю и ценю игроков старшего поколения… У каждого свое мнение. Я по-прежнему уважаю парней вроде Расселла и Уилта. Они не получают того уважения, которое заслужили.

Кевин Гарнетт: Да нет, они оба все еще в Топ-10. Они в Топ-10. Просто когда ты реально меняешь игру… Братан, за этим ниггером приходится следить сразу после того, как он пересекает центральную линию! А если устал, что делать? Но его нельзя оставлять. Приходится бегать за ним. После этого вам обеспечен крепкий сон, приятель!

Нам повезло наблюдать эпоху Майкла Джордана, повезло наблюдать за Кобе, даже Шак, Шак тоже изменил игру… Да ладно же, чувак. Карри изменил игру. Каждый маленький теперь думает о том, как бросить с дальней дистанции.

Контракты и платежные ведомости НБА

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