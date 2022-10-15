Кевин Гарнетт: «Кевон Луни вообще не парится, в свои 25 он выглядит на 72»

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Член Зала славы Кевин Гарнетт забавно описал игру центрового «Голден Стэйт» Кевона Луни.

«Он падает по 8 раз, а затем поднимается, берет подбор, защищается против Энтони Дэвиса, защищается против Джоэла Эмбиида, защищается против Николы Йокича. Он вообще не парится, в свои 25 лет он выглядит на 72 года», – сказал Гарнетт.

В прошлом регулярном сезоне Луни принял участие во всех 82 матчах «Уорриорз», набирая в среднем 6 очков, 7,3 подбора и 2 передачи.

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