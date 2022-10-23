Зоран Лукич: «Баскетбол – умная игра, в нее играет коллектив, а не один человек»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал победу над «Астаной» (80:60) в гостевом матче Лиги ВТБ.

«Я бы сказал, что сегодня важна победа. Некоторые игроки со скамейки получили возможность поиграть сегодня. На сегодняшней игре, как и в матче с «Самарой», были видны проблемы. К сожалению, не вижу понимания этого. Баскетбол – умная игра, в нее играет коллектив, а не один человек. Поэтому самое важное — это победа, все остальное еще далеко от нас», – сказал Лукич.

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