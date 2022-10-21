Баскетбольная «Астана» открыла продажу билетов на матч с «Пари Нижним Новгородом»

Открыта продажа билетов на домашний матч баскетбольного клуба «Астана» против «Пари Нижнего Новгорода» в Единой Лиге ВТБ.

Игра состоится 23 октября на велотреке «Сарыарка», начало в 15:00.

Российский клуб регулярно участвует в плей-офф Лиги и является одним из фаворитов регулярного чемпионата. Несмотря на то, что нижегородцы часто были сильнее казахстанцев в личных встречах, эти игры обычно носят захватывающий и зрелищный характер.

Купить билеты можно на сайте Zakazbiletov.

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