Адриатическая лига. «Мега» принимает «Цибону», «Сплит» сыграет с «Игокеа»

В воскресенье, 23 октября, в рамках регулярного чемпионата лиги пройдут три матча.

«Мега» принимает «Цибону», «Сплит» сыграет с «Игокеа», «Борац Чачак» – с «Задаром».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Партизан Сербия – 3-0, ФМП Сербия – 3-0, Црвена Звезда Сербия – 2-0, Будучность Черногория – 3-1, Цедевита-Олимпия Словения – 2-1, Морнар Бар Черногория – 2-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 2-1, Задар Хорватия – 2-1, Цибона Хорватия – 1-2, Студентски Центар Черногория – 1-3, Скопье Северная Македония - 1-3, Сплит Хорватия – 0-3, Мега Сербия – 0-3, Борац Чачак Сербия – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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