Адриатическая лига. «Мега» принимает «Цибону», «Сплит» сыграет с «Игокеа»
В воскресенье, 23 октября, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги пройдут три матча.
«Мега» принимает «Цибону», «Сплит» сыграет с «Игокеа», «Борац Чачак» – с «Задаром».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 23 октября, 13.00, «Ranko Žeravica Sports Hall»
- Дата проведения
- 23 октября, 18.00, «Dvorana KK Split»
- Дата проведения
- 23 октября, 22.00, «Hala Borac»
Положение команд: Партизан Сербия – 3-0, ФМП Сербия – 3-0, Црвена Звезда Сербия – 2-0, Будучность Черногория – 3-1, Цедевита-Олимпия Словения – 2-1, Морнар Бар Черногория – 2-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 2-1, Задар Хорватия – 2-1, Цибона Хорватия – 1-2, Студентски Центар Черногория – 1-3, Скопье Северная Македония - 1-3, Сплит Хорватия – 0-3, Мега Сербия – 0-3, Борац Чачак Сербия – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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