Адриатическая лига. «Задар» против «Меги», ФМП – «Сплит»
В понедельник, 17 октября, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги состоятся два матча.
Хорватский «Задар» примет сербскую «Мегу», сербский ФМП дома сыграет с хорватским «Сплитом».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 октября, 19.00, «Dvorana Krešimir Ćosić»
- Дата проведения
- 17 октября, 22.00, «Košarkaška dvorana FMP»
Положение команд: Партизан Сербия – 3-0, Цедевита-Олимпия Словения – 2-0, ФМП Сербия – 2-0, Црвена Звезда Сербия – 2-0, Морнар Бар Черногория – 2-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 2-1, Будучность Черногория – 2-1, Задар Хорватия – 1-1, Студентски Центар Черногория – 1-2, Цибона Хорватия – 1-2, Мега Сербия – 0-2, Сплит Хорватия – 0-2, Скопье Северная Македония - 0-3, Борац Чачак Сербия – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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