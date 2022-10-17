Адриатическая лига. «Задар» против «Меги», ФМП – «Сплит»

В понедельник, 17 октября, в рамках регулярного чемпионата лиги состоятся два матча.

Хорватский «Задар» примет сербскую «Мегу», сербский ФМП дома сыграет с хорватским «Сплитом».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Партизан Сербия – 3-0, Цедевита-Олимпия Словения – 2-0, ФМП Сербия – 2-0, Црвена Звезда Сербия – 2-0, Морнар Бар Черногория – 2-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 2-1, Будучность Черногория – 2-1, Задар Хорватия – 1-1, Студентски Центар Черногория – 1-2, Цибона Хорватия – 1-2, Мега Сербия – 0-2, Сплит Хорватия – 0-2, Скопье Северная Македония - 0-3, Борац Чачак Сербия – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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