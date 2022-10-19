Желько Обрадович – о сербских СМИ: «Это научная фантастика»

Белградский «Партизан» под руководством Желько Обрадовича потерпел третье поражение подряд на старте нового сезона .

После матча с «Миланом» (75:80) легендарный тренер раскритиковав сербские СМИ за слухи о возможных приобретений клуба в межсезонье и в начале сезона.

«Я не знаю, сколько имен я прочитал в газетах этим летом, это научная фантастика. Я понятия не имею, как все эти имена оказались в газетах. Никто ни разу не предлагал мне конкретного игрока и не спрашивал, что я о нем думаю. Мы не рассматривали никаких новых игроков. Я работаю с тем, что есть в команде.

Кто-то упомянул Кампаццо. Вы читали, сколько денег готовы были заплатить ему «Фенербахче» и «Реал»? Может ли «Партизан» претендовать на него? Это выдумка, у нет таких денег», – сказал Обрадович.

62-летний сербский тренер впервые в карьере начал европейский турнир с трех поражений подряд.

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